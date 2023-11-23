BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 artışla 8.036,44 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,41 puan arttı. Dün 7.987,03 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,90 puan ve yüzde 0,06 artışla 7.991,94 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.989,88, en yüksek 8.039,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,94, hizmetler endeksi yüzde 0,70, teknoloji endeksi yüzde 1,85, sanayi endeksi yüzde 0,37 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 68'i yükselirken, 31'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Tüpraş, ASELSAN ve İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 1.994 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 149,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,8280 liradan, avro 31,4750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.994 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 azalışla 80,6 dolardan işlem görüyor.