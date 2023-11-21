BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artışla 7.978,79 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,42 puan arttı. Altının ons fiyatı 1986 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,41 artışla 7.978,79 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 32,42 puan arttı. Dün 7.946,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 47,53 puan ve yüzde 0,60 artışla 7.993,89 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.955,58, en yüksek 8.014,56 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,71 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 51'i yükselirken, 47'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Mia Teknoloji ve Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 1986 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0940, sterlin/dolar paritesi 1,2530 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,8040 liradan, avro 31,5240 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1986 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,86 azalışla 81,6 dolardan işlem görüyor.