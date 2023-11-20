BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,21 artışla 7.948,71 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,35 puan arttı. Cuma günü 7.853,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 64,95 puan ve yüzde 0,83 artışla 7.918,31 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.918,31, en yüksek 7.974,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,15, sanayi endeksi yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 1,60 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 89'u yükselirken, 9'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Mia Teknoloji ve İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 1979 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2500 ve dolar/yen paritesi 148,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,7580 liradan, avro 31,4700 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1979 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 yükselişle 81,1 dolardan işlem görüyor.