BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 7.678,89 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,83 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 1,39 değer kazandı. Altının ons fiyatı 1.971 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 7.678,89 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 7,83 puan arttı. Dün 7.671,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 45,02 puan ve yüzde 0,59 artışla 7.716,07 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.673,13, en yüksek 7.738,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,16, hizmetler endeksi yüzde 0,14, teknoloji endeksi yüzde 1,39 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken, 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş ve Astor Enerji oldu.

Altının ons fiyatı 1.971 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 37,92, bileşik getirisi yüzde 45,51 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2460 ve dolar/yen paritesi 150,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,6710 liradan, avro 31,1140 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.971 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 düşüşle 82 dolardan işlem görüyor.