BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,66 artışla 7.653,25 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 124,68 puan değer kazandı.

Dün 7.528,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 63,83 puan ve yüzde 0,85 değer kazanarak 7.592,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.577,48, en yüksek 7.688,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,08, mali endeks yüzde 1,36, hizmetler endeksi yüzde 1,99, teknoloji endeksi yüzde 2,65 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 83'ü yükselirken, 16'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yayla Gıda, Mia Teknoloji, Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının onsu 1.989 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,27, bileşik getirisi yüzde 37,21 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0620, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 150,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,3490 liradan, avro 30,1190 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.989 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,8 yükselişle 85,7 dolardan işlem görüyor.