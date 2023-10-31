BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 7.718,48 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,63 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken, 70'i değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 artışla 7.718,48 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 5,63 puan değer kazandı.

Dün 7.712,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 46,65 puan ve yüzde 0,60 değer kazanarak 7.759,49 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.668,79, en yüksek 7.775,13 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken, 70'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Mia Teknoloji, Tüpraş, Astor Enerji ve Odaş Elektrik oldu.

Altının onsu 1.997 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,39, bileşik getirisi yüzde 35,01 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2190 ve dolar/yen paritesi 150,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,2890 liradan, avro 30,1800 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.997 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,7 yükselişle 87,1 dolardan işlem görüyor.