BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 artışla 8.446,10 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,46 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,5, hizmetler endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 1,74 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken, 14'ü değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 artışla 8.446,10 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,46 puan değer kazandı.

Dün 8.330,64 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 109,90 puan ve yüzde 1,32 değer kazanarak 8.440,54 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.422,33, en yüksek 8.471,11 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,5, hizmetler endeksi yüzde 0,92, sanayi endeksi yüzde 1,74 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,1 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükselirken, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Odaş Elektrik Üretim Sanayi oldu.

Altının onsu 1.882 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 25,73, bileşik getirisi yüzde 27,39 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0620, sterlin/dolar paritesi 1,2300 ve dolar/yen paritesi 149,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,7490 liradan, avro 29,4650 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.882 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,2 yükselişle 86,1 dolardan işlem görüyor.