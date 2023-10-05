BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 8.425,17 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 92,03 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 0,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,83 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken, 13'ü değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,10 artışla 8.425,17 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 92,03 puan değer kazandı.

Dün 8.333,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 53,19 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 8.386,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.373,54, en yüksek 8.450,50 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,16, hizmetler endeksi yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 0,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,83 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 82'si yükselirken, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Zorlu Enerji ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.822 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2120 ve dolar/yen paritesi 149 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,5680 liradan, avro 28,9690 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.822 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,3 azalışla 84,5 dolardan işlem görüyor.