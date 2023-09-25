BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,49 artışla 8.239,38 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 200,20 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,91, teknoloji endeksi yüzde 3,62, sanayi endeksi yüzde 3,44 ve hizmetler endeksi yüzde 2,07 değer kazandı. Altının onsu 1.923 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,49 artışla 8.239,38 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 200,20 puan değer kazandı.

Cuma günü 8.039,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 66,18 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 8.105,36 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.096,95, en yüksek ise 8.247,10 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,91, teknoloji endeksi yüzde 3,62, sanayi endeksi yüzde 3,44 ve hizmetler endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97'si yükselirken, 3'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türk Hava Yolları, Kardemir (D), Kontrolmatik Teknoloji oldu.

Altının onsu 1.923 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,35, bileşik getirisi yüzde 23,60 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2230 ve dolar/yen paritesi 148,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2090 liradan, avro 28,9370 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.923 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 92,3 dolardan işlem görüyor.