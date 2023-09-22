BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,94 artışla 8.075,66 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 75,20 puan değer kazandı.

Dün 8.000,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 34,59 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 8.035,05 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.001,79, en yüksek ise 8.094,03 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,69, teknoloji endeksi yüzde 3,10, sanayi endeksi yüzde 1,90 ve hizmetler endeksi yüzde 1,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 66'sı yükselirken, 29'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Tüpraş, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, İş Bankası (C) ve ASELSAN oldu.

Altının onsu 1.925 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0640, sterlin/dolar paritesi 1,2240 ve dolar/yen paritesi 148,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,1550 liradan, avro 28,8890 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.925 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 artışla 93,1 dolardan işlem görüyor.