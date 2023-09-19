BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 7.718,46 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,10 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken, 42'si değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,50 artışla 7.718,46 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,10 puan değer kazandı.

Dün 7.680,36 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 16,41 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.696,77 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.644,68, en yüksek ise 7.789,08 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,17, sanayi endeksi yüzde 1,09, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 1,03 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 57'si yükselirken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C) ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.935 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2390 ve dolar/yen paritesi 147,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0320 liradan, avro 28,8960 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.935 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 93,9 dolardan işlem görüyor.