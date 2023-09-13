BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazanarak 8.201,64 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,61 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,93 ile inşaat oldu. Küresel piyasalarda ise petrol fiyatlarındaki yükseliş endişesi devam ediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 değer kazanarak 8.201,64 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 41,74 puan artarak 8.201,64'e çıktı. Toplam işlem hacmi 55,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,61 ve holding endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,60 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 1,93 ile inşaat oldu.

Küresel piyasalar, arz kısıtlamalarının ardından yükselen petrol fiyatlarının yarattığı endişenin devam etmesiyle negatif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Analistler, ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar nasıl adımlar atacağına dair sinyaller verebileceğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, Fed'in kasım toplantısında ise nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in faiz indirme ihtimalinin tamamen ortadan kalktığını ifade ederek, enflasyon verisi sonrası fiyatlamalarda değişiklik görülebileceğini bildirdi.

Enerji sektöründe bir süredir yaşanan arz endişelerinin bugünkü enflasyon verilerine de etki etmiş olabileceğini aktaran analistler, aylık Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yüzde 0,6 artış beklendiğini hatırlattı. Bir önceki ay TÜFE, aylık bazda yüzde 0,2 artmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise öğleden sonra ABD'de enflasyonun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 seviyesinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.