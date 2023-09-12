BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 8.162,16 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,67 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Altının onsu 1.919 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 artışla 8.162,16 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 15,67 puan değer kazandı.

Dün 8.146,49 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,50 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 8.174,99 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.081,34, en yüksek ise 8.239,20 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,63 ve teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,37 ve hizmetler endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 55'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Şişecam ve Enka İnşaat oldu.

Altının onsu 1.919 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,90, bileşik getirisi yüzde 24,21 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0720, sterlin/dolar paritesi 1,2470 ve dolar/yen paritesi 146,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8930 liradan, avro 28,8370 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.919 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,7 artışla 90,9 dolardan işlem görüyor.