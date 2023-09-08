BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 artışla 8.355,39 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,72 puan değer kazandı.

Dün 8.337,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,66 puan ve yüzde 0,40 değer kazanarak 8.371,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.334,30, en yüksek ise 8.398,44 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,59, sanayi endeksi yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,85 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 45'i yükselirken, 51'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, ASELSAN, İş Bankası (C) ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.925 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,62, bileşik getirisi yüzde 23,90 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2480 ve dolar/yen paritesi 147,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8450 liradan, avro 28,7350 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.925 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,7 artışla 90,1 dolardan işlem görüyor.