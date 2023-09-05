BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 8.147,60 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,27 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,96 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 57'si değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 artışla 8.147,60 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,27 puan değer kazandı.

Dün 8.141,33 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 19,80 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 8.161,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.090,21, en yüksek ise 8.174,87 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,96 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,18, sanayi endeksi yüzde 0,14 ve hizmetler endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 40'ı yükselirken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Koza Altın İşletmeleri, Astor Enerji, Türk Hava Yolları ve Şişecam oldu.

Altının onsu 1.931 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 22,70, bileşik getirisi yüzde 23,99 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 147,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,7860 liradan, avro 28,7870 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.931 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,5 azalışla 88,4 dolardan işlem görüyor.