BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 artışla 8.198,37 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 142,25 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,37, teknoloji endeksi yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 1,82 ve hizmetler endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,77 artışla 8.198,37 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 142,25 puan değer kazandı.

Cuma günü 8.056,12 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 85,21 puan ve yüzde 1,06 değer kazanarak 8.141,33 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.126,01, en yüksek ise 8.210,55 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,37, teknoloji endeksi yüzde 1,65, sanayi endeksi yüzde 1,82 ve hizmetler endeksi yüzde 1,62 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 80'i yükselirken, 19'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri ve Yapı Kredi oldu.

Altının onsu 1.941 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 21,61, bileşik getirisi yüzde 22,78 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2630 ve dolar/yen paritesi 146,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,7780 liradan, avro 28,9050 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.941 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,4 azalışla 88,4 dolardan işlem görüyor.