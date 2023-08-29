BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,53 artışla 7.983,94 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,21 puan değer kazandı.

Dün 7.941,73 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 21,70 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 7.963,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.905,23, en yüksek ise 8.013,52 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,04, teknoloji endeksi yüzde 0,51 ve sanayi endeksi yüzde 0,19 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 48'i yükselirken, 52'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Tüpraş, Astor Enerji, Koç Holding ve Türk Hava Yolları oldu.

Altının onsu 1.924,4 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2620 ve dolar/yen paritesi 146,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,6250 liradan, avro 28,7910 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.924,4 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 84,4 dolardan işlem görüyor.