BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,74 artışla 7.928,28 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,60 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,81, teknoloji endeksi yüzde 3,61, hizmetler endeksi yüzde 2,64 ve sanayi endeksi yüzde 2,75 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,74 artışla 7.928,28 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 211,60 puan değer kazandı.

Cuma günü 7.716,67 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 120,52 puan ve yüzde 1,56 değer kazanarak 7.837,20 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.837,07, en yüksek ise 7.954,07 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,81, teknoloji endeksi yüzde 3,61, hizmetler endeksi yüzde 2,64 ve sanayi endeksi yüzde 2,75 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 93'ü yükselirken, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Şişecam, İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Astor Enerji oldu.

Altının onsu 1.914,2 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2580 ve dolar/yen paritesi 146,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,5620 liradan, avro 28,7054 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.914,2 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 84,2 dolardan işlem görüyor.