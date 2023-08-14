BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,93 artışla 7.863,50 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,12 puan değer kazandı.

Cuma günü 7.714,38 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 80,64 puan ve yüzde 1,05 değer kazanarak 7.795,01 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.770,09, en yüksek ise 7.868,74 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,70, hizmetler endeksi yüzde 1,94, sanayi endeksi yüzde 2,27 ve teknoloji endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 86'sı yükselirken, 13'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Tüpraş Türkiye Petrol ve Petkim oldu.

Altının onsu 1.914 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 144,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,0520 liradan, avro 29,6390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay bir seyirle 1.914 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatıda önceki kapanışının hemen altında 86,2 dolardan işlem görüyor.