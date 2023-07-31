BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 7.240,40 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,50 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,22, teknoloji endeksi yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 2,06 ve sanayi endeksi yüzde 2,97 değer kazandı. Altının onsu 1.957 dolar seviyesinde. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 142,3 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 26,9640 liradan, avro 29,7620 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.957 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 84,9 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 artışla 7.240,40 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 172,50 puan değer kazandı.

Cuma günü 7.067,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, haftaya 75,86 puan ve yüzde 1,07 değer kazanarak 7.143,14 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.117,09, en yüksek ise 7.243,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,22, teknoloji endeksi yüzde 1,76, hizmetler endeksi yüzde 2,06 ve sanayi endeksi yüzde 2,97 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 94'ü yükselirken, 6'sı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Yapı Kredi ve Koç Holding oldu.

Altının onsu 1.957 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2860 ve dolar/yen paritesi 142,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9640 liradan, avro 29,7620 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 düşüşle 1.957 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 84,9 dolardan işlem görüyor.