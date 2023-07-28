BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,60 artışla 6.966,03 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 109,93 puan değer kazandı.

Dün 6.856,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 69,31 puan ve yüzde 1,01 değer kazanarak 6.925,41 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.912,00, en yüksek ise 6.992,06 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,18, hizmetler endeksi yüzde 1,43, sanayi endeksi yüzde 1,11 ve teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 77'si yükselirken, 21'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı Kredi, Astor Enerji, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.952 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0970, sterlin/dolar paritesi 1,2820 ve dolar/yen paritesi 139,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9550 liradan, avro 29,5780 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.952 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 artışla 83,4 dolardan işlem görüyor.