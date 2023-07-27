BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 artışla 6.808,09 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,23 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken, 32'si değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,95 artışla 6.808,09 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 64,23 puan değer kazandı.

Dün 6.743,86 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 55,58 puan ve yüzde 0,82 değer kazanarak 6.799,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.766,32, en yüksek ise 6.841,60 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,33, hizmetler endeksi yüzde 0,67 ve sanayi endeksi yüzde 1,28 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 67'si yükselirken, 32'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Koza Altın İşletmeleri, Yapı Kredi, Çan2 Termik, Türk Hava Yolları ve Koza Anadolu Metal Madencilik oldu.

Altının onsu 1.975 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1140, sterlin/dolar paritesi 1,2980 ve dolar/yen paritesi 140,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9580 liradan, avro 30,0590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.975 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 83,2 dolardan işlem görüyor.