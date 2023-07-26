BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 artışla 6.633,04 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,00 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,34 ve sanayi endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. Altının onsu 1.972 dolar seviyesinde.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,42 artışla 6.633,04 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 28,00 puan değer kazandı.

Dün 6.605,04 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 1,17 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 6.606,21 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.583,47, en yüksek ise 6.671,67 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,37 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,34 ve sanayi endeksi yüzde 1,23 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 69'u yükselirken, 28'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, Koza Altın İşletmeleri, Astor Enerji, Türk Hava Yolları ve Çan2 Termik oldu.

Altının onsu 1.972 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1080, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 140,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9560 liradan, avro 29,8540 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.972 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 82,5 dolardan işlem görüyor.