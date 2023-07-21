BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 6.706,50 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,39 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,07 ve sanayi endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Altının onsu 1.964 dolar seviyesinde. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi 1,2870 ve dolar/yen paritesi 141,7 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 26,9350 liradan, avro 29,9680 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.964 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 80,5 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 artışla 6.706,50 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 24,39 puan değer kazandı.

Dün 6.682,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 5,99 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 6.688,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.659,41, en yüksek ise 6.724,42 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,29 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 1,03, teknoloji endeksi yüzde 0,07 ve sanayi endeksi yüzde 0,90 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 55'i yükselirken, 45'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Tüpraş, Çan2 Termik ve Girişim Elektrik Sanayi oldu.

Altının onsu 1.964 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1130, sterlin/dolar paritesi 1,2870 ve dolar/yen paritesi 141,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9350 liradan, avro 29,9680 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 azalışla 1.964 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,1 artışla 80,5 dolardan işlem görüyor.