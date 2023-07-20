BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 artışla 6.605,70 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,43 puan değer kazandı.

Dün 6.571,28 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 62,16 puan ve yüzde 0,95 değer kazanarak 6.633,44 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.565,41, en yüksek ise 6.653,32 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,75, teknoloji endeksi yüzde 1,94, hizmetler endeksi yüzde 0,63, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 63'ü yükselirken, 34'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN ve Koç Holding oldu.

Altının onsu 1.981 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 15,69, bileşik getirisi yüzde 16,31 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1210, sterlin/dolar paritesi 1,2910 ve dolar/yen paritesi 139,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9300 liradan, avro 30,1970 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.981 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 79,4 dolardan işlem görüyor.