BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,20 artışla 6.579,61 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,88 puan değer kazandı.

Cuma günü 6.437,74 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 64,07 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 6.501,80 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.476,61, en yüksek ise 6.581,39 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 2,90, teknoloji endeksi yüzde 5,82 ve sanayi endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 98'i yükselirken, 1'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı Kredi, Şişecam ve Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının onsu 1.959 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1240, sterlin/dolar paritesi 1,3090 ve dolar/yen paritesi 138,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,2960 liradan, avro 29,5750 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.959 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,5 azalışla 78,3 dolardan işlem görüyor.