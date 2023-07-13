BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 artışla 6.426,80 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 84,75 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,64, teknoloji endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve hizmetler endeksi yüzde 1,48 değer kazandı. Altının onsu 1.960 dolar seviyesinde. Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 138,5 düzeyinde seyrediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 26,1530 liradan, avro 29,2220 liradan satılıyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.960 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 80 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,34 artışla 6.426,80 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 84,75 puan değer kazandı.

Dün 6.342,05 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,87 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 6.354,92 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.347,76, en yüksek ise 6.435,52 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,64, teknoloji endeksi yüzde 1,02, sanayi endeksi yüzde 1,16 ve hizmetler endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 88'i yükselirken, 12'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Türk Hava Yolları, Şişecam, Akbank ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.960 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1170, sterlin/dolar paritesi 1,3070 ve dolar/yen paritesi 138,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,1530 liradan, avro 29,2220 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.960 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yatay seyirle 80 dolardan işlem görüyor.