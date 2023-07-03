BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,98 artışla 5.988,37 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,26 puan değer kazandı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,02, sanayi endeksi yüzde 3,49, hizmetler endeksi yüzde 4,88 ve teknoloji endeksi yüzde 2,92 değer kazandı. Altının onsu 1.913 dolar seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 26,0720 liradan, avro 28,3930 liradan satılıyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 3,98 artışla 5.988,37 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,26 puan değer kazandı.

Salı günü 5.759,11 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 108,12 puan ve yüzde 1,88 değer kazanarak 5.867,23 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.867,23 en yüksek ise 5.992,42 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,02, sanayi endeksi yüzde 3,49, hizmetler endeksi yüzde 4,88 ve teknoloji endeksi yüzde 2,92 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden tümü yükseldi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Astor Enerji, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi ve Koza Altın İşletmeleri oldu.

Altının onsu 1.913 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 144,6 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,0720 liradan, avro 28,3930 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 azalışla 1.913 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 artışla 76,2 dolardan işlem görüyor.