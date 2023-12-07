BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 7.837,39 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,67 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,41, teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı. Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 49'u değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 azalışla 7.837,39 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,67 puan azaldı. Dün 7.855,06 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 12,63 puan ve yüzde 0,16 artışla 7.867,68 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.794,87, en yüksek 7.885,34 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,41, teknoloji endeksi yüzde 0,90 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,19, hizmetler endeksi yüzde 0,33 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 47'si yükselirken 49'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Tüpraş, İş Bankası (C) ve Sasa Polyester oldu.

Altının ons fiyatı 2034 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,35, bileşik getirisi yüzde 38,47 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 144,8 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9270 liradan, avro 31,1900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 2 bin 34 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,3 artışla 75,3 dolardan işlem görüyor.