BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,83 azalışla 7.990,68 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 66,74 puan azaldı. Dün 8.057,42 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 9,10 puan ve yüzde 0,11 artışla 8.066,52 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.978,64, en yüksek 8.112,39 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,14 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,80, sanayi endeksi yüzde 1,68, hizmetler endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 19'u yükselirken 78'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri İş Bankası (C), Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2022 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,23, bileşik getirisi yüzde 38,33 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0790, sterlin/dolar paritesi 1,2600 ve dolar/yen paritesi 147,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9430 liradan, avro 31,2310 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 2022 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 76,8 dolardan işlem görüyor.