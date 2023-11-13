BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 azalışla 7.735,97 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan azaldı. Altının ons fiyatı 1.938 dolar olarak belirlendi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 azalışla 7.735,97 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 35,37 puan azaldı. Cuma günü 7.771,34 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 12,99 puan ve yüzde 0,17 artışla 7.784,33 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.687,38, en yüksek 7.785,62 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,05, sanayi endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,36, teknoloji endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Tüpraş, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Altının ons fiyatı 1.938 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0690, sterlin/dolar paritesi 1,2250 ve dolar/yen paritesi 151,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,5840 liradan, avro 30,5660 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.938 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,3 düşüşle 81,2 dolardan işlem görüyor.