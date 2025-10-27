Haberler

BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,46 değer kaybederek 10.891,74 puana düştü. Sektör endekslerinde en çok yükselen spor oldu, en çok düşen ise menkul kıymet yatırım ortaklığı. Küresel piyasalardan ayrışan BIST 100, teknik olarak 10.800 ve 10.700 seviyelerini destek, 11.000 ve 11.100'ü direnç konumunda görüyor.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,06 puan ve yüzde 0,46 azalışla 10.891,74 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 56,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,10 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,16 ile spor, en çok düşen ise yüzde 1,86 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun beklentilerin altında kalmasının ardından pozitif bir seyir izlerken BIST 100 endeksi küresel piyasalardan ayrışarak bankacılık endeksindeki kar satışlarının öncülüğünde günün ilk yarısını negatif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini ancak federal hükümetin kapanması sebebiyle kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
