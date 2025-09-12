BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kaybederek 10.319,03 puana indi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 63,86 puan ve yüzde 0,62 azalışla 10.619,85 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 39,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,2, holding endeksi yüzde 0,9 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde tek kazanan yüzde 0,52 ile turizm, en çok düşen yüzde 7,68 ile finansal kiralama faktoring oldu.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel negatif bir seyir izledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, temmuzda cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu.

Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de eylül Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.200 ve 10.100 puanın destek, 10.450 ve 10.550 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.