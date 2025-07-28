BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,63 değer kaybederek 10.575,17 puana indi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 67,43 puan ve yüzde 0,63 azalışla 10.575,17 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 39,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,58 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,76 ile metal ana sanayi, en fazla düşen yüzde 5,58 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 10.682,32 puanı gördükten sonra bankacılık ve madencilik endeksi öncülüğünde değer kaybederek günün ilk yarısını negatif bir seyirle tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4'e, reel sektör için 0,8 puan düşerek yüzde 39'a gerilerken, hane halkı beklentisi ise 1,5 puan artışla yüzde 54,5'e yükseldi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek, 10.650 ve 10.750 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.