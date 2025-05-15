BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,78 değer kaybederek 9.625,43 puana düştü.

Dün 9.701,55 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne yüzde 0,30 yükselişle 9.730,71 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 76,14 puan ve yüzde 0,78 değer kaybıyla 9.625,43 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.624,28, en yüksek 9.761,10 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,2, sanayi endeksi yüzde 0,8 ve mali endeks yüzde 0,5 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,8 yükseldi.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u yükselirken 69'u değer kaybetti.

En çok işlem gören hisse senetleri Yapı ve Kredi Bankası, ASELSAN, Akbank, Türk Hava Yolları ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3290 ve dolar/yen paritesi 145,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,7070, avro 43,5520 liradan satılıyor.