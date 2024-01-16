BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,33 değer kaybıyla 8.017,38 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 26,64 puan ve yüzde 0,33 azalışla 8.017,38 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 38,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin devam eden belirsizlikler ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimin etkisiyle başlayan negatif seyrin yurt içi piyasalara da taşındığını belirtti.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025'ten itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceğini duyurdu.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 7.900 seviyelerinin destek, 8.100 ve 8.150 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.