BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 azalışla 7.948,24 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,67 puan azaldı. Dün 7.978,82 puandan kapanan BIST 100 endeksi güne 9,81 puan ve yüzde 0,12 artışla 7.988,63 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.933,01 en yüksek 7.988,63 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 0,37, teknoloji endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Turkcell, Sasa Polyester, İş Bankası (C) ve Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2029 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,27, bileşik getirisi yüzde 38,38 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0780, sterlin/dolar paritesi 1,2560 ve dolar/yen paritesi 144,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9880 liradan, avro 31,2400 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 2029 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 1,7 artışla 75,7 dolardan işlem görüyor.