BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,09 azalışla 7.861,21 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,80 puan değer kaybetti.

Dün 7.868,02 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 6,16 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 7.874,18 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.840,06 puanı, en yüksek 7.919,25 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,01, mali endeks yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 1,39 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 64'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri THY, Tüpraş, Koç Holding, İş Bankası (C) ve Kontrolmatik Teknoloji oldu.

Altının ons fiyatı 1.966 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0680, sterlin/dolar paritesi 1,2300 ve dolar/yen paritesi 150,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,4890 liradan, avro 30,4360 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.966 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,1 düşüşle 83,3 dolardan işlem görüyor.