BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 azalışla 7.634,45 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,17 puan değer kaybetti. Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,38 azalışla 7.634,45 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,17 puan değer kaybetti.

Dün 7.663,62 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 10,03 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 7.673,65 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.612,42, en yüksek 7.697,65 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,57, hizmetler endeksi yüzde 0,52 ve teknoloji endeksi yüzde 0,91 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 35'i yükselirken, 63'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri THY, Tüpraş, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik ve Mia Teknoloji oldu.

Altının onsu 1.989 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,53, bileşik getirisi yüzde 37,51 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0650, sterlin/dolar paritesi 1,2220 ve dolar/yen paritesi 150,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,4020 liradan, avro 30,2390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 1.989 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,2 düşüşle 86,6 dolardan işlem görüyor.