BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,13 azalışla 7.924,31 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 10,26 puan değer kaybetti.

Dün 7.934,56 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 28,03 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 7.962,60 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.910,13, en yüksek 8.044,89 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,38 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,29, sanayi endeksi yüzde 0,12 ve teknoloji endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 53'ü yükselirken, 43'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Borusan Mannesman Boru ve Sanayi Ticaret, Tüpraş, Petkim ve Astor Enerji oldu.

Altının onsu 1.923 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0560, sterlin/dolar paritesi 1,2170 ve dolar/yen paritesi 149,7 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,9120 liradan, avro 29,4650 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.923 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,1 düşüşle 89,2 dolardan işlem görüyor.