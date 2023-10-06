BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,23 azalışla 8.468,33 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,65 puan değer kaybetti.

Dün 8.487,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 77,73 puan ve yüzde 0,92 değer kaybederek 8.410,25 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.397,55, en yüksek 8.510,82 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,08 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 0,23, teknoloji endeksi yüzde 1,32 ve sanayi endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 33'ü yükselirken, 67'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik ve Koç Holding oldu.

Altının onsu 1.821 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 27,80, bileşik getirisi yüzde 29,73 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0550, sterlin/dolar paritesi 1,2200 ve dolar/yen paritesi 149 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,6260 liradan, avro 29,1520 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yatay seyirle 1.821 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 azalışla 83,5 dolardan işlem görüyor.