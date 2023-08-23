BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 azalışla 7.762,04 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,26 puan değer kaybetti.

Dün, 7.771,30 puandan kapanan BIST 100 endeksi, yeni güne 49,10 puan artışla ve yüzde 0,63 değer kazanarak 7.820,40 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.747,54, en yüksek ise 7.830,05 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,45, sanayi endeksi yüzde 0,32 ve hizmetler endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,09 azalış kaydetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken, 42'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları ve Emlak Konut oldu.

Altının onsu 1.903 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2640 ve dolar/yen paritesi 145,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 27,2140 liradan, avro 29,4180 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.903 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da önceki kapanışının yüzde 0,9 azalışla 83 dolardan işlem görüyor.