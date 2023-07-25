BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,17 azalışla 6.683,95 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,19 puan değer kaybetti.

Dün 6.695,14 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 26,31 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 6.721,45 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.618,48, en yüksek ise 6.724,52 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,60, teknoloji endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,27, sanayi endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 39'u yükselirken, 60'ı değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, ASELSAN, Türk Hava Yolları, Girişim Elektrik Sanayi ve Akbank oldu.

Altının onsu 1.962 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1040, sterlin/dolar paritesi 1,2830 ve dolar/yen paritesi 141,4 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,9560 liradan, avro 29,7820 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.962 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 82,3 dolardan işlem görüyor.