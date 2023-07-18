BIST 100 Endeksi İlk Yarıda Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,68 azalışla 6.555,26 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 45,20 puan değer kaybetti.

Dün 6.600,46 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,24 puan ve yüzde 0,55 değer kazanarak 6.636,70 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 6.539,91, en yüksek ise 6.662,17 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,08, sanayi endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,16, teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükselirken, 71'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Şişecam ve Turkcell oldu.

Altının onsu 1.963 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1250, sterlin/dolar paritesi 1,3100 ve dolar/yen paritesi 138,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 26,8390 liradan, avro 30,1900 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,4 artışla 1.963 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 78,9 dolardan işlem görüyor.