BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,46 Değer Kazandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 değer kazanarak 5.720,14 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 3,19 ve holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile iletişim oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,46 değer kazanarak 5.720,14 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 137,39 puan artarak 5.720,14'e çıktı. Toplam işlem hacmi 37,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,19 ve holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerle negatif seyrettiğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Bu hafta ABD'de büyüme verilerinin yanı sıra harcama ve ücretlere ilişkin de kapsamlı verilerin açıklanacağını ifade eden analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları ve Fed tutanaklarından alınacak sinyallerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, hafta sonunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sadeleştirme politikası kapsamında ilk adım olarak Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. Buna göre, menkul kıymet tesis oranının yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürülmesine karar verilirken, Tebliğ kapsamında, menkul kıymet tesis oranı, gerçek ve tüzel kişi için hesaplanan paylardan düşük olanı yüzde 57'nin altında kalan bankalar için 7 puan artırımlı, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 2 puan indirimli uygulanacak.

Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.800 seviyesinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.