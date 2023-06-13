BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,25 Azalışla 5.463,26 Puana Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,25 azalışla 5.463,26 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 125,72 puan değer kaybetti.

Dün 5.588,98 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,88 puan ve yüzde 0,37 değer kaybederek 5.568,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.446,43, en yüksek ise 5.595,19 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,84, hizmetler endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 2,75, teknoloji endeksi yüzde 1,70 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 11'i yükselirken, 89'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Kardemir (D), Ereğli Demir Çelik ve Koç Holding oldu.

Altının onsu 1.963 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 16,37, bileşik getirisi yüzde 17,04 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2570 ve dolar/yen paritesi 139,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 23,6660 liradan, avro 25,5730 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,3 artışla 1.963 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,3 artışla 72,9 dolardan işlem görüyor.