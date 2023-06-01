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BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,18 Değer Kazandı

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 2,18 Değer Kazandı

Ekonomi Haberleri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 4.993,64 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 3,41 ve holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığı ifade edildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,18 değer kazanarak 4.993,64 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,73 puan artarak 4.993,64'e çıktı. Toplam işlem hacmi 30,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,41 ve holding endeksi yüzde 2,95 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını ifade etti.

Borç limitinin 2025'e kadar askıya alınmasını ve federal harcamaların 2 yıl boyunca sınırlanmasını öngören tasarı dün ABD Temsilciler Meclisi'nde onaylanırken, tasarının pazartesiye kadar Senato'dan geçmesi gerekiyor. Tasarının bugün Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçebileceği belirtiliyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 4.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA / Ekonomi

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