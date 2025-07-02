BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,7 Değer Kazandı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,7 artış göstererek 10.251,94 puana yükseldi. İlk yarıda mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endeksleri de değer kazandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,7 değer kazanarak 10.251,94 puana çıktı.

Dün 10.080,35 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 23,40 puan artışla 10.103,74 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 171,59 puan ve yüzde 1,7 değer kazanarak 10.251,94 puana yükseldi.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.103,74, en yüksek 10.307,02 puanı gördü. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,3, sanayi endeksi yüzde 1,9, hizmetler endeksi yüzde 1,3, teknoloji endeksi yüzde 0,6 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 88'i yükselirken 11'i düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 341 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1770, sterlin/dolar paritesi 1,3690 ve dolar/yen paritesi 144,16 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8120 liradan, avro 47,0340 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,1 yükselişle 3 bin 341 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,5 artışla 67,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
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