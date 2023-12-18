Üye Girişi
Haberler

BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,32 Azalışla 7.888,69 Puana Geriledi

Güncelleme:
Abone Ol

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 azalışla 7.888,69 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,16 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 1,82, teknoloji endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2023 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,32 azalışla 7.888,69 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,16 puan azaldı. Cuma günü 7.993,85 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 37,56 puan ve yüzde 0,47 azalışla 7.956,29 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 7.887,45 puanı, en yüksek 8.010,47 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,90, hizmetler endeksi yüzde 1,82, teknoloji endeksi yüzde 1,61, sanayi endeksi yüzde 1,54 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 14'ü yükselirken 85'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türkiye İş Bankası (C)???????, Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2023 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 34,37, bileşik getirisi yüzde 37,32 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0920, sterlin/dolar paritesi 1,2670 ve dolar/yen paritesi 142,5 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 29,0650 liradan, avro 31,7390 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 artışla 2023 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,9 azalışla 76,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Borsa İstanbul Haberler

Bakmadan Geçme

Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title