BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yüzde 1,30 Azaldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,30 azalışla 8.089,58 puana geriledi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 106,44 puan azaldı. Cuma günü 7.913,76 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 6,52 puan ve yüzde 0,08 artışla 7.920,28 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.078,33 en yüksek 8.210,33 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,30, hizmetler endeksi yüzde 1,66, teknoloji endeksi yüzde 1,54, sanayi endeksi yüzde 1,74 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 12'si yükselirken 87'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Turkcell oldu.

Altının ons fiyatı 1993 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 35,43, bileşik getirisi yüzde 38,57 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2550 ve dolar/yen paritesi 146,2 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,9970 liradan, avro 31,2210 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,5 azalışla 1993 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,5 azalışla 75,6 dolardan işlem görüyor.